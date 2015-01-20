В ГД предлагают выдавать лекарства от орфанных заболеваний за счет бюджета

Алексей Куринный рассказал о неравенстве регионом по денежным средствам для льготников.

Группа депутатов от КПРФ во главе с заместителем председателя профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Алексеем Куринным внесет на рассмотрение коллегам законопроект, которым предлагается передать обеспечение всех пациентов льготными лекарствами от орфанных заболеваний на федеральный уровень. Текст соответствующего документа по СМи распространила прес-сслужба политических деятелей. Парламентарии из нижней палаты предложили изменить закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В современных условиях часть пациентов с такими заболеваниями уже обеспечиваются лекарствами за счет федерального бюджета. Речь идет о людях, которые страдают заболеваниями из приведенного правительством перечня "14 высокозатратных нозологий", а также о лицах до 19 лет, которые получают медицинские препараты за счет фонда "Круг добра". Однако остальные пациенты обеспечиваются лекарствами за счет региональных бюджетов. Однако некоторые регионы находятся не в состоянии "обеспечить лекарствами надлежащим образом" льготные категории граждан.

Богатые регионы с этой ситуацией как-то сами справляются, но большинство не имеет необходимых ресурсов. Алексей Куринный, депутат ГД РФ

Авторы проекта заметили, что передача обеспечения лекарствами на федеральный уровень поможет централизации закупок, снижению бюджетных расходов и позволит чиновникам перераспределять лекарственные препараты между субъектами страны, обеспечит равные права граждан на всей территории нашего государства.

