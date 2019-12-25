Миронов предложил запустить национальную программу ремонта лифтов

Депутат ГД поднял вопрос Это вопрос общегосударственной значимости.

Ремонт лифтов на российской территории должен проводиться в рамках национальной программы, которая будет финансироваться из денежных средств федерального бюджета. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель объяснил, что с ноября 2024 года министерство по строительству и ЖКХ выступило с законодательной инициативой по продлению 25-летнего срока эксплуатации лифтов еще на пять лет. Однако депутаты из партии не поддержали такой документ.

Ситуация будет становиться все хуже и хуже. Для 70 тыс. лифтов, которые должны были заменить до 15 февраля 2025 года, срок использования был продлен. Но, как мы и предупреждали, это ухищрение не помогло решить проблему. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты подчеркнул, что стареющий лифтовой парк является прямой угрозой для безопасности населения, а надежный подъемник остается жизненно важным вопросом для миллионов пенсионеров и инвалидов, семей с маленькими детьми.

