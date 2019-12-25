В ГД хотят сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин

По мнению парламентария, предлагаемая инициатива позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо российскому министру по труду и социальной защите Антону Котякову с предложением установить на территории страны сокращенный на два часа рабочий день по пятницам для женщин. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля. Законодатель заметил, что при этом важно сохранить среднюю заработную плату сотрудницам. Депутат уверен, что такая мера поддержки должна быть обязательной для учреждений в бюджетной сфере, государственных и муниципальных служащих. Однако для частных организаций она может носить лишь рекомендательный характер.

Женщины вносят сопоставимый с мужчинами вклад в экономику страны, очевидна неравномерность распределения времени на домашние обязанности, отсутствие времени на качественный отдых, как следствие - большая физическая и психологическая нагрузка на женщин. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

В настоящее время по данным от Минтруда России, женщины составляют почти половину всех работающих граждан в стране. Средняя рабочая неделя россиянок составляет 37,2 часа, что на 27 минут больше, чем фиксировалось в 2022 году. Для мужчин рост составил лишь четыре минуты. В Росстате исследования показали, что женщины ежедневно тратят в среднем 235 минут на бытовой труд и уход за родственниками, а женщины с детьми в возрасте до шести лет - 360 минут в будни и 392 минуты - в выходные.

Фото: Piter.tv