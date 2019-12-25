В ГД хотят дать участникам административных дел право делать выписки и копии

Ярослав Нилов призвал убрать расхождения в правах КоАП с Гражданским, Арбитражным, Уголовным кодексами.

Группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о праве участников административных дел делать выписки из материалов дела и снимать их копии. Текст документа пресс-служба политиков распространила по СМИ. Авторы пояснили, что изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о том, что лица, в отношении которых ведется производство по делу, а также потерпевшие, их представители получат право ознакомливаться со всеми материалами расследования. В том числе речь идет об аудио- и видеоконтенте. Кроме этого эти люди смогут делать из материалов дела выписки и снимать за свой счет копии.

Законодатели заметили, что в настоящее время отечественный КоАП РФ предоставляет участникам таких дел лишь право знакомиться с материалами, но в других процессуальных кодексах - Гражданском, Арбитражном, Уголовном, а также Кодексе административного судопроизводства - участники и их представители имеют право также делать выписки и снимать копии документов. В комментарии информационному агентству "ТАСС" Ярослав Нилов указал, что правки позволят кардинально изменить формальный подход в стране к рассмотрению спорных ситуаций с автолюбителями. На данный момент федеральное правительство поддержало инициативу.

Фото: Piter.tv