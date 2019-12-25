В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"

Депутаты призвали защищать не только обманутых мошенниками продавцов недвижимости, но и покупателей, которые из-за признания сделки недействительной, лишаются денег и жилья.

Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Текст соответствующего проекта пресс-служба политиков направила журналистам. В частности, парламентарии из нижней палаты предлагают установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также проводить обязательное страхование сделки в том случае, если имущество остается для продавца или покупателя единственным. Такие инициативы направлены в адрес главы Верховного суда Игоря Краснова. Авторы отметили, что сейчас в ГД РФ поступают негативные обращения по случаям, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд для того, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными. В том числе речь идет о условии отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора. В результате суды признают такие соглашения недействительными. Они возвращают право собственности истцам и отказывают ответчикам в применении реституции (в возмещении материального ущерба) и взыскании денежных средств.

Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным. текст документа

Законодатели пояснили, что граждане в результате подобных судебных решений лишаются как последних финансовых накоплений, так и единственного жилья, в том числе жертвами ситуации становятся военнослужащие специальной военной операции, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. К настоящему времени судебные инстанции признали более 3000 сделок с пенсионерами недействительными, что говорит о массовом характере проблемы. Депутаты просят от властей предоставить позицию Верховного суда по теме и дать оценку сложившейся практике. Внесение изменений в законодательство поможет сократить количество мошеннических действий и защитит права и законные интересы россиян.

В ГД выступают за периодическую базовую выплату всем родителям.

Фото: Piter.tv