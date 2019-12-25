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Работы по благоустройству территорий в Адмиралтейском районе представляли опасность для жизнь и здоровья граждан
Сегодня, 9:50
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Работы по благоустройству территорий в Адмиралтейском районе представляли опасность для жизнь и здоровья граждан

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Зоны по производству работ не были ограждены должным образом.

При благоустройстве внутриквартальных территорий в Адмиралтейском районе зафиксировали грубейшие нарушения культуры производства работ. Они создавали угрозу жизни и здоровья жителей. Об этом сообщила пресс-служба Инспекции. 

Нарушителем оказалось ООО "Севзап ПБ". Пешеходам не обеспечили безопасный проход при работах у дома №20-22 по Галерной улице, домов №3-5-7 по улице Глинки и у дома 14/7 на улице Декабристов. Производитель работ обещал оперативно установить ограждения зон производства и мостки надлежащего вида.

По фактам нарушения будут возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Отметим, что благоустройство в муниципальном округе должно завершиться до 31 августа 2020. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что В Петербурге предприятие оштрафовали за тараканов на кухне. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

Теги: благоустройство, внутридомовые территории, гати, нарушения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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