В ГАТИ разрешили разработку кольцевой линии подземки

Работами будет заниматься компания "Метрогипротранс" с 12 декабря 2019 года до конца апреля 2020 года.

В пятницу, 13 декабря, петербургская Государственная административно техническая инспекция объявила, что выдано разрешение на геологические работы при подготовке документации по строительству Кольцевой линии метро.

Работы пройдут на участке от станции "Лесная-2" до "Ладожской-2". Будущий участок метро будут исследовать между домами 32 и 40 по Полюстровскому проспекту, участок у перекрестка Пискаревского проспекта с Полюстровским, на улице Кржижановского у дома 2/11 по Чудновского, а также территория у улицы Зольной.

Кроме того, ГАТИ оформило разрешение на работы по ремонту и строительству освещения участка Московского проспекта от улицы Типанова до площади Победы. Работы разрешили проводить до 15 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi.

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