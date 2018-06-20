В Фонтанном доме петербуржцам расскажут о Довлатове

Эстонский автор расскажет о встречах с известными деятелями культуры, приезжавшими в Таллинн.

Днем 9 апреля в Музее Анны Ахматовой представят книгу, посвященную писателю Сергею Довлатову. Презентацию организует автор Елена Скульская. Она расскажет о работе под названием "Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллинне и другие встречи".

В книге представлены ранее не опубликованные истории о встречах с Довлатовым, а также с артистом Валерием Золотухиным и режиссером Алексеем Германом. Все описываемые события произошли на территории Эстонии. где и проживает создатель мемуаров. Однако, творческая карьера писательницы началась именно в Петербурге. Первые произведения Скульскоq опубликованы в издании "Звезда".

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Фото: Piter.tv