На Коневце отреставрируют церковь, скотный двор и каретник

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации монастыря на острове Коневец. Об этом сообщили представители пресс-службы организации. Рабочие также создадут баню и хозяйственный комплекс на участке. Ремонт пройдет в скотном дворе, работном доме и каретнике. Благодаря работам площадь комплекса увеличится вдвое.

Мероприятия по восстановлению будут вестись около года. Специалисты хотят приспособить постройки к современному использованию. Известно, что восстанавливать объекты будут путем консервативного метода.

Напомним, что ранее Piter.tv публиковал материал о ходе реставрационных работ по Коневце

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Напомним, что в 2019 году заасфальтируют дорогу к Коневскому монастырю.

Фото и видео: Piter.tv