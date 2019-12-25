В Фонде национального благосостояния к концу года останется 7 трлн рублей

Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что объем Фонда национального благосостояния к концу 2020 года с учетом всех расходов составит 7 триллионов рублей. Об этом Силуанов рассказал 19 апреля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Министр отметил, что этого хватит на исполнение всех бюджетных обязательств до 2024 года с учетом сохранении текущей стоимости нефти. При этом Силуанов напомнил, что в 2020-м году на поддержку экономики и соцсферы власти планируют направить 2 триллиона рублей, в основном из государственного резервного фонда.

Ранее мы сообщали о том, что президент РФ Владимир Путин в интервью заявил о том, что совместная работа бывших стран СССР идет на пользу всем, вне зависимости от фобий прошлого и боязни возможного возрождения Советского Союза.

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