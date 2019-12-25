Президент России рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

Такое заявление глава государства сделал в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Владимир Путин в интервью заявил о том, что совместная работа бывших стран СССР идет на пользу всем, вне зависимости от фобий прошлого и боязни возможного возрождения Советского Союза.

Ощущая преимущества взаимодействия всеми участниками процесса, возможно двигаться вперед, заявил Путин. "Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.

Отрывок из интервью президента РФ был показан в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 19 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой заверил россиян в том, что ситуация с коронавирусом сейчас находится под полным контролем властей.

Фото: kremlin.ru