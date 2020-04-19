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Президент России поздравил православных христиан с Пасхой

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Глава государства назвал праздник символом очищения и продолжения жизни.

Президент России Владимир Путин  поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. 

Глава государства в своем обращении обратил внимание на то, что сейчас праздник проходит в условиях вынужденных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако у государства есть ресурсы для борьбы с ней и работы на опережение, отметил президент. Владимир Путин назвал праздник Светлой Пасхи символом очищения, возрождения и продолжения жизни.

Ранее мы сообщали о том, что православные христиане отмечают Пасху: празднование изменяет пандемия коронавируса.

Видео: kremlin.ru

Теги: пасха, президент, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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