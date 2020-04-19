Президент России поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства в своем обращении обратил внимание на то, что сейчас праздник проходит в условиях вынужденных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако у государства есть ресурсы для борьбы с ней и работы на опережение, отметил президент. Владимир Путин назвал праздник Светлой Пасхи символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
Ранее мы сообщали о том, что православные христиане отмечают Пасху: празднование изменяет пандемия коронавируса.
Видео: kremlin.ru
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