Президент России поздравил православных христиан с Пасхой

Глава государства назвал праздник символом очищения и продолжения жизни.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства в своем обращении обратил внимание на то, что сейчас праздник проходит в условиях вынужденных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако у государства есть ресурсы для борьбы с ней и работы на опережение, отметил президент. Владимир Путин назвал праздник Светлой Пасхи символом очищения, возрождения и продолжения жизни.

Ранее мы сообщали о том, что православные христиане отмечают Пасху: празднование изменяет пандемия коронавируса.

Видео: kremlin.ru