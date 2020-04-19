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Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в РФ

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Подробное обращение к россиянам в честь праздника было опубликовано на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой заверил россиян в том, что ситуация с коронавирусом сейчас находится под полным контролем властей. 

Все будет хорошо

– добавил президент.

Президент страны отметил, что в настоящее время все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Страна обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса, добавил Путин. Глава государства отметил, что Россия использует их точечно, рачительно, исходя из складывающейся ситуации и для помощи людям, находящимся в сложном положении.

Владимир Путин также добавил, что российские власти работают в борьбе с коронавирусом на опережение, анализируя опыт других стран.

У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью

– завершил обращение Владимир Путин.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, пасха, поздравление, президент, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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