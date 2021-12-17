В Фонде друзей балтийской нерпы будут следить за передвижениями своего подопечного

Устройство не будет мешать тюленю.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы будут следить за передвижениями своего подопечного с помощью спутникового передатчика. Вместе с тюленем Ураном он отправился в свободное плавание.

Тюленя спасли в середине апреля около Ленинградской атомной электростанции. В центр по спасению тюленей его доставили сотрудники ЛАЭС. Животное было сильно простужено и поражено паразитами. Он прошел курс реабилитации.

Спутник позволит наблюдать за передвижениями тюленя.

Передатчики мы приклеиваем к шерсти животного в области холки. Там устройство не будет мешать зверю и отвалится оно либо через несколько месяцев, либо (если очень хорошо приклеилось) — во время линьки. рассказали в Фонде.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что первый в РФ памятник ладожской нерпе открыли в Сортавале.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы