В Фонде друзей балтийской нерпы будут следить за передвижениями своего подопечного

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы будут следить за передвижениями своего подопечного с помощью спутникового передатчика. Вместе с тюленем Ураном он отправился в свободное плавание.
Тюленя спасли в середине апреля около Ленинградской атомной электростанции. В центр по спасению тюленей его доставили сотрудники ЛАЭС. Животное было сильно простужено и поражено паразитами. Он прошел курс реабилитации.
Спутник позволит наблюдать за передвижениями тюленя.
Передатчики мы приклеиваем к шерсти животного в области холки. Там устройство не будет мешать зверю и отвалится оно либо через несколько месяцев, либо (если очень хорошо приклеилось) — во время линьки.
рассказали в Фонде.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что первый в РФ памятник ладожской нерпе открыли в Сортавале.
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
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