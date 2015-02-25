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Первый в РФ памятник ладожской нерпе открыли в Сортавале
Сегодня, 16:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Первый в РФ памятник ладожской нерпе открыли в Сортавале

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Фигуру ладожской кольчатой нерпы из цельного куска гранита сделал скульптор Владимир Елизаров.

Открытие первого в России памятника ладожской нерпе прошло в Сортавале. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей 699-23-99".

Инициаторами создания и установки скульптуры стал национальный парк "Ладожские шхеры". При этом создатели "Фонда друзей балтийской нерпы" участвовали в этом проекте и консультировали по достоверности создаваемого образа.

Фигуру ладожской кольчатой нерпы из цельного куска гранита сделал скульптор Владимир Елизаров.

Как отметили спасатели фонда, сами они не смогли быть на открытии, так как у них сейчас воспитываются пять ладожских нерп и четыре серых тюленя.

Фото: ВКонтакте / Государственный природный заповедник "Кивач"

Теги: нерпа, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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