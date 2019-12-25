Фонарный переулок оборудуют 17 новыми светильниками

На участке начался капитальный ремонт уличного освещения.

В Фонарном переулке в Петербурге начался капитальный ремонт уличного освещения. Как сообщили в пресс-служба "Ленсвета", на участке от набережной реки Мойки до набережной канала Грибоедова появится 17 новых светильников.

Особое внимание специалисты уделят освещению перекрестков и пешеходных переходов, чтобы проезжая часть и тротуары стали светлее и удобнее для местных жителей и автомобилистов. Отмечается, что электроснабжение фонарей осуществят по воздушным линиям протяженностью 760 метров.

Ранее мы писали, что до конца года улицы Петербурга полностью перейдут на светодиодное освещение.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"