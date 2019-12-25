До конца года улицы Петербурга полностью перейдут на светодиодное освещение

В 2020 году 189 улиц, скверов и кварталов Петербурга получили новое светодиодное освещение. Они заменили старые ртутные лампы, рассказала пресс-служба Смольного.
Освещение обновили в Петродворцовом, Курортном, Пушкинском, Колпинском, Выборгском и Красносельском районах. Больше всего новых светильников на Ботанической улице и на территории учебно-научного комплекса в Петергофе.
Масштабная работа по замене освещения началась в прошлом году и должна завершиться до конца 2020. Светильники обновят еще по 429 адресам.
Светодиодные светильники имеют массу преимуществ. Они быстро включаются, не мерцают, не шумят и дольше служат (не менее 50000 часов), не требуют расходов на утилизацию, замену стекол.
говорится в сообщении.
Кроме того, они позволяют сэкономить средства, так как потребляют в 2,7 меньше электроэнергии по сравнению с ртутными.
Всего в Петербурге заменили светодиодными три тысячи ртутных ламп.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все