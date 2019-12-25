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До конца года улицы Петербурга полностью перейдут на светодиодное освещение
Сегодня, 15:32
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До конца года улицы Петербурга полностью перейдут на светодиодное освещение

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Старые ртутные лампы заменяют на новые светодиодные.

В 2020 году 189 улиц, скверов и кварталов Петербурга получили новое светодиодное освещение. Они заменили старые ртутные лампы, рассказала пресс-служба Смольного.

Освещение обновили в Петродворцовом, Курортном, Пушкинском, Колпинском, Выборгском и Красносельском районах. Больше всего новых светильников на Ботанической улице и на территории учебно-научного комплекса в Петергофе. 

Масштабная работа по замене освещения началась в прошлом году и должна завершиться до конца 2020. Светильники обновят еще по 429 адресам. 

Светодиодные светильники имеют массу преимуществ. Они быстро включаются, не мерцают, не шумят и дольше служат (не менее 50000 часов), не требуют расходов на утилизацию, замену стекол.

говорится в сообщении. 

Кроме того, они позволяют сэкономить средства, так как потребляют в 2,7 меньше электроэнергии по сравнению с ртутными. 

Всего в Петербурге заменили светодиодными три тысячи ртутных ламп. 

Фото: Piter.TV 

Теги: освещение, светильники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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