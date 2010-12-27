В Финском заливе утонула 13-летняя школьница

Компания из четверых детей находилась на водоеме без присмотра взрослых.

В четверг, 6 июня, в Финском заливе утонула 13-летняя девочка. Об этом информирует пресс-служба У МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел сегодня днем, около 15:05. Известно, что компания из четверых детей находилась около водоема без присмотра взрослых. Как только девочка потерялась из вида дети вызвали спасателей.

Через считанные минуты на место прибыли спасатели, однако помочь ребенку было уже невозможно: водолазы доставили тело утонувшей на берег сказано в сообщении

Также в ведомстве сообщили о том, что похожий случай произошел накануне. Так, неподалеку от Шуваловского карьера в воду упали две девочки 13 лет. На этот раз все закончилось благополучнно: проходящий мимо петербуржец спас детей.

В МЧС напоминают, что строго запрещено купаться в нетрезвом виде, нельзя нырять в незнакомых местах, так как под водой могут быть бревна, сваи, рельсы и прочие предметы, нельзя заплывать далеко, даже на надувных приспособлениях. Кроме того, необходимо купаться только в специально отведенных местах, запрещено устраивать на воде игры, связанные с захватами. Родителям напоминают, что не стоит оставлять без присмотра вблизи водоемов малолетних детей. Также смелым рыбакам и любителям моря не рекомендуют выходить в плавание на неисправной, необорудованной лодке и не садиться на ее борта.

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Фото:pixabay