  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель "КамАЗа" с признаками САО попал в аварию на площади Репина
Сегодня, 17:14
219
Alena_Zinovieva

Водитель "КамАЗа" с признаками САО попал в аварию на площади Репина

0 0

Мужчина завалил большегруз на бок.

Днем 6 июня в Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с участием большегруза. По словам очевидцев, на площади Репина "КамАЗ" завалился на бок. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что большегруз перевернулся на левый бок и загородил собой практически всю проезжую часть. Свидетели аварии сообщают, что у водителя видны признаки САО (сильного алкогольного опьянения).

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Они приняли решение о задержании пьяного нарушителя ПДД.

Ранее мы писали, что на ж/д станции "Сортировочная-Московская" сошел с рельсов вагон.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, дтп с камазом, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии