Водитель "КамАЗа" с признаками САО попал в аварию на площади Репина

Мужчина завалил большегруз на бок.

Днем 6 июня в Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с участием большегруза. По словам очевидцев, на площади Репина "КамАЗ" завалился на бок. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что большегруз перевернулся на левый бок и загородил собой практически всю проезжую часть. Свидетели аварии сообщают, что у водителя видны признаки САО (сильного алкогольного опьянения).

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Они приняли решение о задержании пьяного нарушителя ПДД.

Ранее мы писали, что на ж/д станции "Сортировочная-Московская" сошел с рельсов вагон.

Фото: Мегаполис