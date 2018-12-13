На ж/д станции "Сортировочная-Московская" сошел с рельсов вагон: видео

Вагон вернули на рельсы с помощью специального крана.

Днем 6 июня петербуржцы сообщили об инциденте, который произошел в Невском районе города. Очевидцы рассказали, что на железнодорожной станции "Сортировочная-Московская" сошел с рельсов вагон. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что вагон не только сошел с рельсов, но и завалился на бок. По словам свидетелей, он был пустой, поэтому никто не пострадал. Спустя время вагон вернули на рельсы с помощью специального крана.

Ранее мы писали, что в Японском метро состав с пассажирами сошел с рельсов.

Видео: Piter.TV