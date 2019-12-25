В Финском заливе обнаружили подводную лодку, затонувшую в 1944 году

Разведывательно-водолазная команда нашла пропавшую подлодку Балтийского флота.

10-13 июля 2021 года в ходе экспедиции Разведывательно-водолазной команды в северной части Нарвского залива была обнаружена подводная лодка М-96 - единственная подлодка Балтийского флота, пропавшая в 1944 году вместе с 22 моряками на борту.

M-96 участвовала в боевых операциях с 1941 года, совершая походы для высадки разведки в тылу врага; первым ее командиром был Александр Иванович Маринеско. 7 сентября 1944 подлодка отправилась на задание под началом капитан-лейтенанта Карташова Николая Ивановича. В ее задачи входило преодоление немецкого минного заграждения и разведка в Нарвском заливе. Вскоре после выхода в море связь с лодкой пропала.

Поиски исчезнувшей субмарины разведывательно-водолазная команда вела более трех лет; позже к ним присоединились эстонские коллеги из объединения Maxstar Explorer - их гидролокатор и обнаружил на дне похожий на подлодку объект.

Водолазное обследование показало, что лодка погибла в надводном положении. Опустившись на глубину 42 метра, водолазы увидели следы взрыва в носовой части - именно в этом месте и произошло столкновение с миной. М-96 стала последней потерянной советской подводной лодкой на участке Балтийского моря в рамках границ Российской Федерации - перед ней были найдены подводные лодки Щ-302 и Щ-308.

Экипажу погибшего подводного корабля были отданы соответствующие воинские почести.

Ранее водолазами были обнаружены корабли, затонувшие во время Таллинского прорыва.

Фото: ВКонтакте/Разведывательно-водолазная команда