В Финском заливе нашли вмерзший в лед труп в футболке и носках

Тело направлено в морг.

В Выборге во льду Финского залива местный житель нашел вмерзшее тело. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Выборжанин обратился в полицию с заявлением 27 марта 2019. Он сообщил, что рядом с берегом, в воде Финского залива, найден вмерзший труп в футболке, спортивных штанах и носках.

Рост мужчины 170-175 сантиметров, среднего телосложения, на голове залысины, признаков насильственной смерти на теле нет. Останки направлены в морг для выяснения причины смерти и установлении личности умершего.

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