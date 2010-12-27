Житель Петербурга ушел порыбачить на Финский залив и пропал

На связь мужчина не выходит второй день.

Жительница Василеостровского района разыскивает своего мужа, который решил отметить 23 февраля рыбалкой на Финском заливе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, 48-летний супруг ушел из дома на Наличной улице около 16:00 в субботу и больше не выходил на связь. Мобильный телефон рыбака отключен. Все документы мужчина оставил дома.

Приметы пропавшего: невнятная медленная речь, был одет в красную куртку, при себе имел рюкзак, рыболовные снасти и коловорот.

Ранее мы писали, что мужчина, вышедший из дома без верхней одежды, пропал в Петербурге.

Фото: pixabay.com