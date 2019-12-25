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В Финском заливе нашли брошенную KIA со сработавшими подушками безопасности
Сегодня, 17:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Финском заливе нашли брошенную KIA со сработавшими подушками безопасности

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Машина залезла в воду по колеса.

Белая "Kia" оказалась в Финском заливе в районе жилого комплекса "Балтийская жемчужина". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

У машины сработали подушки безопасности, владельцев поблизости не было видно. Берег у залива каменистый, поэтому неизвестно, каким образом иномарка оказалась в воде. 

Там прямая дорога метров 300-400, она упирается в залив, однако все прекрасно видно и днём и ночью. А нырнуть так можно было элементарно - по темноте, не зная куда ехать и конечно же давить на газ т.е ехать так быстро - что не успеть среагировать. Так же нельзя исключать алкогольное опьянение, или иные вещества. Это история о дураках и дорогах, по сути.

написал один из пользователей.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП с машиной Росгвардии. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Овчаренко

Теги: машина в воде, набережная
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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