В Финском заливе нашли брошенную KIA со сработавшими подушками безопасности

Белая "Kia" оказалась в Финском заливе в районе жилого комплекса "Балтийская жемчужина". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

У машины сработали подушки безопасности, владельцев поблизости не было видно. Берег у залива каменистый, поэтому неизвестно, каким образом иномарка оказалась в воде.

Там прямая дорога метров 300-400, она упирается в залив, однако все прекрасно видно и днём и ночью. А нырнуть так можно было элементарно - по темноте, не зная куда ехать и конечно же давить на газ т.е ехать так быстро - что не успеть среагировать. Так же нельзя исключать алкогольное опьянение, или иные вещества. Это история о дураках и дорогах, по сути.

написал один из пользователей.