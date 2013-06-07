  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:52
109
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Финском заливе из-за сильного ветра убывает вода

0 0

Уровень воды упал на 40 см.

В Петербурге На Финском заливе из-за сильного ветра начала убывать вода. Об этом сообщили в группе "Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб" в социальной сети "Вконтакте" 7 августа.

Обмеление Финского залива записали камеры "Лахта Центра". На кадрах видео можно наблюдать, как за сутки вода ушла на несколько метров от берега. По данным зафиксированным на судопропускном сооружении С1 Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, ее уровень упал на 40 см.

"Сгон воды из акватории" произошел из-за сильного ветра, такое явление иногда называют "антинаводнение". Отметим, что самый сильный сгон воды за последнее время был зафиксирован в ноябре 2012 года и составил 140 сантиметров.

Ранее в Финском заливе резко упал уровень воды.

Видео: Вконтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

Теги: лахта центр, отлив, сгон воды, финский залив
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии