В Финском заливе из-за сильного ветра убывает вода

Уровень воды упал на 40 см.

В Петербурге На Финском заливе из-за сильного ветра начала убывать вода. Об этом сообщили в группе "Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб" в социальной сети "Вконтакте" 7 августа.

Обмеление Финского залива записали камеры "Лахта Центра". На кадрах видео можно наблюдать, как за сутки вода ушла на несколько метров от берега. По данным зафиксированным на судопропускном сооружении С1 Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, ее уровень упал на 40 см.

"Сгон воды из акватории" произошел из-за сильного ветра, такое явление иногда называют "антинаводнение". Отметим, что самый сильный сгон воды за последнее время был зафиксирован в ноябре 2012 года и составил 140 сантиметров.

Ранее в Финском заливе резко упал уровень воды.

Видео: Вконтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб