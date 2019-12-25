В Финском заливе ищут пропавшего рыбака

Рыбак исчез у маяка "Стирсудден".

Как стало известно, в понедельник, 1 июня, в службу спасения позвонил житель Всеволожского района и сообщил, что его знакомый пропал.

Мужчина рассказал, что 55-летний петербуржец отправился на рыбалку в районе поселка Озерки около двух 14 часов того же дня. Отмечается, что последний раз его видели у маяка "Стирсудден". Рыбак был в лодке. Пока неизвестно, нашли ли мужчину и что с ним.

Предполагается, что причиной пропажи мог стать сильный ветер в регионе.

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Фото: pixabay