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В Финском заливе ищут пропавшего рыбака
Сегодня, 22:50
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smirenny

В Финском заливе ищут пропавшего рыбака

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Рыбак исчез у маяка "Стирсудден".

Как стало известно, в понедельник, 1 июня, в службу спасения позвонил житель Всеволожского района и сообщил, что его знакомый пропал. 

Мужчина рассказал, что 55-летний петербуржец отправился на рыбалку в районе поселка Озерки около двух 14 часов того же дня. Отмечается, что последний раз его видели у маяка "Стирсудден". Рыбак был в лодке. Пока неизвестно, нашли ли мужчину и что с ним. 

Предполагается, что причиной пропажи мог стать сильный ветер в регионе.

Ранее мы писали, что в Крыму ищут 6-летнюю девочку.

Фото: pixabay

Теги: поиски человека, происшествие, пропал рыбак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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