В Финском заливе ищут пропавшего рыбака

Как стало известно, в понедельник, 1 июня, в службу спасения позвонил житель Всеволожского района и сообщил, что его знакомый пропал.
Мужчина рассказал, что 55-летний петербуржец отправился на рыбалку в районе поселка Озерки около двух 14 часов того же дня. Отмечается, что последний раз его видели у маяка "Стирсудден". Рыбак был в лодке. Пока неизвестно, нашли ли мужчину и что с ним.
Предполагается, что причиной пропажи мог стать сильный ветер в регионе.
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Фото: pixabay
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