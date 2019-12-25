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В Финский залив выпустили более 3500 мальков сига
Сегодня, 15:56
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nastya960

В Финский залив выпустили более 3500 мальков сига

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Рыба сиг относится к семейству лососевых.

Сотрудники Комитета по природопользованию выпустили в Финский залив 3593 экземпляра молоди балтийского сига. Всего 14 октября, было выпущено 19 тысяч мальков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рыб выпускают в рамках компенсационных мероприятий по возмещению вреда водным биоресурсам в результате деятельности ГУП "Экострой". Мальков сига в Петербург привезли из Новгородской области. Рыбу выпустили ранним утром.

Рыба сиг относится к семейству лососевых. Именно сиг обыкновенный является пресноводным. Ее мясо белого цвета в отличие от других представителей этого вид.

Ранее специалисты Комитета по природопользованию спасли енотовидную собаку.

Фото: Комитет по природопользованию

Теги: мальки, рыба, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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