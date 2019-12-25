Специалисты Комитета по природопользованию спасли енотовидную собаку

Животное лежало на улице и не двигалось.

Житель Фрунзенского района обнаружил на улице енотовидную собаку, животное не двигалось. Благодаря специалистам Комитета по природопользованию Петербурга и Центру по спасению диких животных "Велес", его удалось спасти.

Как накануне рассказали в пресс-служба Комитета, енотовидную собаку нашли на Софийской улице. Сначала хищника направили для первичного осмотра в отделение Горветстанции, где он провел сутки в стационаре. После этого зверя передали для дальнейшего обследования и лечения в "Велес".

Предполагается, что он мог попасть под машину, в результате чего получил травмы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кошка Маруся застряла за трансформаторным щитком на Белградской.

Фото: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / VK