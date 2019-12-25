В Финляндии заявили, что не примут решения по вакцине "Спутник V" до ее одобрения в ЕС

Хельсинки не разрешат использование российской вакцины, пока ее не одобрит EMA.

В Финляндии заявили, что не примут решения по вакцине "Спутник V" до ее одобрения в Евросоюзе. Об этом на пресс-конференции для российских журналистов рассказал глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто. Чиновник встретился с прессой перед своим визитом в Петербург, где он должен будет встретиться с Сергеем Лавровым. Министр призвал дождаться получения одобрения по поводу использования препарата НИЦ имени Гамалеи от Европейского агентства лекарственных средств.

Мы полагаемся на Европейское агентство лекарственных средств. Мы должны быть уверены в том, что качество разрабатываемых вакцин хорошее и они соответствуют всем критериям...Если оно даст "зеленый свет", то для нас все вакцины будут равноценны Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Министр уверен, что на Финляндии лежит большая ответственность по проведению массовой вакцинации населения. Однако правительство не будет предпринимать никаких шагов до вынесения вердикта EMA.

Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией.

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