В Финляндии заявили, что ЕС может затруднить госслужащим Грузии поездки в Европу

Элина Валтонен рассказала о реакции коллективного Брюсселя на политику Тбилиси.

Европейский союз может затруднить поездки в регион грузинским государственным служащим. Данная мера будет обсуждаться на встрече, которая сегодня организована в Люксембурге. Соответствующей информацией с журналистами поделилась министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на рабочее заседание руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.

К примеру, что мы можем сделать - это затруднить для грузинских госслужащих поездки в Европу. <...> Это не санкции, это меры, которые мы можем принять. Мы обсуждаем меры, которые можем принять в отношении правительства Грузии, но не грузинского народа. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

Напомним, что грузинский парламент от 14 мая принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это решение местных депутатов провоцировало резкие заявления со стороны политиков из Евросоюза и США. Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая право вето на документ, однако парламент 28 мая его преодолел.

В Финляндии анонсировали скорое начало работы над 15-м пакетом санкций против РФ.

Фото и видео: European Commission