В Финляндии анонсировали скорое начало работы над 15-м пакетом санкций против РФ

Элина Валтонен рассказала о новых ограничениях против Москвы со стороны ЕС.

Страны Европейского союза начнут работать над 15-ым по счету антироссийским санкционным пакетом сразу же после принятия в Брюсселе 14-го пакета западных ограничений. Соответствующей информацией с журналистами поделилась министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованной в Люксембурге.

Я рада 14-му пакету санкций. Да, его обсуждение заняло много времени. <...> Конечно, работа над следующим пакетом начнется немедленно. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

Напомним, что 20 июня послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций в отношении Москвы. Он включает в себя запрет на транзит российского сжиженного природного газа через морские порты Евросоюза, а также, по информации от местного портала EUobserver, ограничения против 69 физических лиц и 47 юридических лиц.

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Фото и видео: European Commission