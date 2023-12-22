В Финляндии выпал розовый снег

Жители коммуны Юва были встревожены и обратились за помощью к спасателям после того, как обнаружили на своих участках аномальные осадки с запахом мазута.

В центральной части Финляндии наблюдалось необычное явление – розовый снег. Жители коммуны Юва были встревожены и обратились за помощью к спасателям после того, как обнаружили на своих участках аномальные осадки с запахом мазута. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на Yle.

Один из жителей коттеджей коммуны обратил внимание на мазутный запах осадков и обнаружил розовый снег на карнизе одного из домов. Он отметил, что вокруг розовых участков не было следов, поэтому вещество не могло быть принесено и рассыпано кем-то.

Ещё один очевидец этого странного явления считает, что красящее вещество попало на землю с неба.

Спасатели начали проверку после обращения жителя и предположили, что розовый окрас снега вызван перманганатом калия, который широко известен как марганцовка. Это вещество может быть опасным и широко применяется в химической промышленности, фармацевтике, пиротехнике, при выведении татуировок и даже для производства наркотиков, так как является их прекурсором. В некоторых странах оно даже внесено в список наркотических веществ. Более того, оно может оказывать вредное воздействие на окружающую среду.

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Фото: Yle / Asko Valtonen / Etelä-Savon pelastuslaitos