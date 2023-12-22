Между РФ и Финляндией резко выросли морские грузоперевозки

До закрытия границы морские грузовые перевозки практически не осуществлялись из-за повышения стоимости товаров.

С момента закрытия сухопутной границы между Финляндией и Россией наблюдается значительный рост грузовых перевозок по Балтийскому морю. Основная доля грузовых перевозок проходит через порт Хамина-Котка, хотя некоторая часть грузов также обрабатывается в порту Хельсинки. Об этом сообщает издание Yle.

До закрытия границы морские грузовые перевозки практически не осуществлялись из-за повышения стоимости товаров. Ранее грузы доставлялись в Хамина-Котка и перегружались на грузовики в порту. Однако теперь nтовары, предназначенные для импорта в РФ, загружаются в Хамина-Котка один или два раза в неделю.

С начала декабря в Северную столицу отправилось 12 судов, хотя движение пока нерегулярно и не сопровождается чётким графиком. Финская таможня уже перевела своих сотрудников в порт вместо закрытых пограничных пунктов.

Ранее мы сообщили о том, что русско-финскую школу Восточной Финляндии планируют закрыть.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)