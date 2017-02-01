В Финляндии ребенка родил мужчина

В Финляндии на свет появился малыш рожденный мужчиной.

В Финляндии зафиксирован первый случай рождения ребенка мужчиной.

Молодой отец родился женщиной. Этот мужчина трансгендер. В прошлом он сменил пол на мужской, а в позапрошлом году сменил и паспорт. Теперь он мужчина. Для зачатия и вынашивания ребенка он прервал гормональную терапию. Беременность и роды прошли благополучно. На свет родился здоровый ребенок.

Молодые родители сообщили, что им пришлось столкнуться с трудностями при оформлении документов - электронные системы сбоили, отказываясь зафиксировать факт наличия беременности у мужчины.

Видео: YouTube