В Финляндии кофе подорожал на 70% за месяц. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что кофе марки Löfbergs подорожало с 4,95 евро до 8 евро. В некоторых сетевых магазинах цена изменилась после Рождества. Менеджер по продажам группы S-ryhmä Микко Ковалайнен заявила, что цены подняли из-за изменения закупочной цены кофе и рыночной ситуации.

Владельцы торговых сетей не объяснили причины повышения цен на кофе. Одни представители отметили, что прежняя цена была акционной и не должна быть сниженной на постоянной основе. Другие же ссылаются на то, что за потребительские цены и информирование о них отвечают ритейлеры.

Фото: pxhere.com