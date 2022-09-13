Владимир Ивин рассказал о борьбе с контрафактной продукцией.

В ФТС рассказали, какие поддельные товары чаще всего завозят в Россию. В интервью "РИА Новостям" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин уточнил, что чаще всего в рамках параллельного импорта на территорию страны ввозятся контрафактные детские товары, одежда, обувь, электроника и парфюмерия. Эксперт уточнил, что чаще всего некачественная продукция поступает из Азии. На текущий момент правоохранительная структура ведет 164 дела по данной статье.

Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С этим мы, безусловно, боремся. Владимир Ивин, замглавы ФТС

Эксперт добавил, что чаще всего товары поступают на рынки и в мелкие магазины, в то время как крупные предприятия стараются не заниматься подобными вещами. Владимир Ивин полагает, что не стоит переживать за ввезенную технику, если речь идет об оригинальном товаре. В том случае, если продукция является легально произведенной, то она останется такой же, какой была раньше

Единственное, что, если эта техника выпускалась для другого рынка, иногда есть особенности в частотах, розетки, вот такого рода. Владимир Ивин, замглавы ФТС

Начиная с 7 мая в рамках параллельного импорта в Россию был ввезен примерно 1 миллион тонн товаров. Перехваченные в московском аэропорту 225 килограммов золота попали на видео.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

