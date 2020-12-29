В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

Бесполётная зона была установлена над данной территорией приказом Министерства транспорта.

В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика Идокопас охраной границы. Ведомство дало комментарий в ответ на запрос издания РБК.

По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО". цитата из ответа ФСБ

Отмечается, что спецслужбы иностранных государств проявляют интерес в том числе к территории, на которой находится пограничная застава пограничного управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю.

В ФСБ рассказали, что бесполётная зона была установлена над данной территорией приказом Министерства транспорта от 24 июля 2020 года.

Ранее Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с тремя смертями.

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