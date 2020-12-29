В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика Идокопас охраной границы. Ведомство дало комментарий в ответ на запрос издания РБК.
По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО".
цитата из ответа ФСБ
Отмечается, что спецслужбы иностранных государств проявляют интерес в том числе к территории, на которой находится пограничная застава пограничного управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю.
В ФСБ рассказали, что бесполётная зона была установлена над данной территорией приказом Министерства транспорта от 24 июля 2020 года.
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Фото: pixabay.com
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