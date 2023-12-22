Немцы оценили угрозу российских авиабомб для безопасности ВСУ.

ВСУ не в силах удержать населенный пункт Волчанск, размещенный в Харьковской области из-за российских воздушных ударов управляемыми авиационными бомбами. такой информацией со зрителями поделились в репортаже немецкого канала Tagesschau ведущие.

Особенно в Волчанске идут тяжелые бои. Российские солдаты, армия сбрасывают управляемые авиабомбы, что делает оборону Волчанска трудной задачей для ВСУ обзор немецкого канала по ситуации на украинском конфликте

В репортаже создатели материала также подчеркнули, что армия киевского режима сейчас находится в трудном положении по всей линии сражений, находящейся на территории Харьковской области. Дополнительно в репортаже говорилось о том, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки на фронте, нацеленные на остановку прорыва российских войск. Однако по-прежнему ВС РФ продолжают продвигаться вперед.

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Фото и видео: YouTube / Tagesschau