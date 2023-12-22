Андрей Дергач оценил ущерб для ФРГ из-за теракта в Балтийском море.

На территории Германии есть политические силы и юристы, готовые поддержать проведение национального расследования взрывов на двух российских экспортных газовых трубопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта". Иностранный политик отметил, что аналогичные стремления фиксируются во Франции и США. Политик уверен, что эту тему не получится замолчать и бросить без внимания.

Чтобы было понятно, по разным оценкам 300 миллиардов с 2022 года Германия потеряла от повышения цены на энергоносители. И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию. Андрей Деркач, экс-депутат Украины

Киев может создавать грязную бомбу, заявил экс-депутат Рады.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА