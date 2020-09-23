В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе

Сузанне Унград напомнила о необходимости завершить сертификацию проекта.

В Германии назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе 2022 года. На пресс-конференции официальный представитель немецкого министерства по энергетике Сузанне Унград заметила прессе, что поставки ресурсов по российскому трубопроводу начнутся только после завершения процесса по сертификации.

Газ может пойти по трубопроводу только тогда, когда процесс сертификации Федеральным сетевым агентством будет закончен. Это четкая юридическая предпосылка. Сузанне Унград, пресс-секретарь минэнерго ФРГ

На мероприятии пресса задала чиновнице уточняющий вопрос о том, означает ли заявление Минэнерго, что в январе следующего года поставок газа через "Северный поток-2" не стоит ждать. Унград сослалась на оценку главы регулятора Йохена Хоманна. Тот не думает, что разрешение российский газопровод получит в первой половине 2022 года.

Регулятор ФРГ: завершить сертификацию "Северного потока - 2" в первой половине 2022 года не удастся.

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