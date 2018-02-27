Регулятор ФРГ: завершить сертификацию"Северного потока - 2" в первой половине 2022 года не удастся

Регулятор пока не получил на руки необходимые документы от компании-оператора СП-2.

Завершить сертификацию газопровода "Северный поток - 2" в первой половине следующего года не получится. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоман, сообщает пресс-служба регулятора.

По его словам, замедление данного процесса заключается в затягивании сроков предоставления необходимых документов для продолжения процесса сертификации компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Приостановка означает, что процесс сертификации будет продолжен тогда, когда нам будет предоставлена документация таким образом, что ее можно будет соответствующим образом проверить. У нас нет ее на руках. Йохен Хоман, глава BNetzA

Напомним, чтобы начать перекачку газа Nord Stream 2 AG нужно получить одобрение германского регулятора. В настоящее время сертификация остановлена, так как компании-оператору, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, необходимо зарегистрировать дочернее предприятие на территории Германии.

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Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin