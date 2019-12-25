В ФНС запланировали ввести новую систему сбора налогов с россиян

Изменения позволят по-новому собирать налоги с граждан и юридических лиц.

В Федеральной налоговой службе запланировали ввести новую систему сбора налогов с россиян в 2021 году. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что изменения позволят по-новому собирать налоги с граждан и юридических лиц — при этом улучшится администрирование и облегчит работу банков по изучению сведений о заемщиках.

Одно из ключевых изменений - введение автоматизированной информационной системы (АИС) нового поколения "Налог-4". Она выявляет махинации с НДС и цепочки подставных компаний. Однако юристы высказывают опасения, так как внедрнение системы сожет привести к многоступенчатым проверкам контрагентов компаний - особенно в сфере международной торговли.

Ранее СМИ писали, что в России могут ввести налог для иностранных IT-компаний.

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