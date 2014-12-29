СМИ: в России могут ввести налог для иностранных IT-компаний

Собранные дополнительно средства будут направлены на поддержку российской IT-отрасли.

В России могут ввести налог для иностранных IT-компаний. Этот вопрос обсуждался на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом пишет газета "Ведомости".

Предполагается, что данная мера может войти во второй пакет мер поддержки российской IT-индустрии. Так, дополнительные налоги будут взиматься с иностранных глобальных сетевых компаний, которые пользуются данными российских граждан, а также участвуют в формировании рекламной политики на территории России.

На совещании заявлялось, что собранные дополнительно средства будут направлены на поддержку российской IT-отрасли.

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