Он подчеркнул, что это пытаются сделать тогда, когда реальные доходы населения падают восьмой год подряд.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России готовят почву для новых поборов.

Так он прокомментировал опрос Высшей школы экономики, который показал, что 60% респондентов готовы платить дополнительные сборы или налоги, если деньги будут направлены на решение каких-то общественных проблем.

Власть готовит почву для введения очередных сборов с населения? О, чудеса, да и только! Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Он подчеркнул, что это пытаются сделать тогда, когда реальные доходы населения падают восьмой год подряд. Зюганов рассказал о показателях из других опросов, по которым 60% граждан РФ не имеют сбережений и экономят на еде. По словам лидера коммунистов, уже даже власть признаёт введение продуктовых карточек для нищих.

Ранее Зюганов заявил, что вакцинировался от коронавируса.

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