Зюганов заявил, что вакцинировался от коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что привился от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".
Я привился и считаю это правильным. Я долго [решался]. У меня есть свои заморочки, как у любого нормального человека.
Геннадий Зюганов, глава КПРФ
На сегодняшний день в РФ зарегистрированы две отечественные вакцины против COVID-19. Это "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
Зюганов отказался считать Навального оппозиционером.
Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда
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