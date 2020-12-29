Зюганов заявил, что вакцинировался от коронавируса

Он отметил, что долго решался на этот шаг.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что привился от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Я привился и считаю это правильным. Я долго [решался]. У меня есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Геннадий Зюганов, глава КПРФ

На сегодняшний день в РФ зарегистрированы две отечественные вакцины против COVID-19. Это "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

Зюганов отказался считать Навального оппозиционером.

Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда