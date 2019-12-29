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В ФНС считают, что необходимо снизить страховые взносы

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С таким предложением выступил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько. Он считает, что общую ставку страховых взносов необходимо снизить до 20-22%. Меньшее снижение, по его мнению, бессмысленно.

- Снижать ставку на 1-2 процентных пункта смысла никакого не имеет, картину это никак кардинально не поменяет. Снижение должно быть достаточно существенным, минимум 8-10 процентных пункта. Если с 30% - ставку можно понизить до 20-22%, - считает Засько.

Сейчас работодатели платят за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от зарплаты. Засько уточнил, что на рубль дохода приходится примерно 40 копеек налога.

Ранее премьер Мишустин прокомментировал идею ввести налог для богатых.

Теги: банки и фнс, деньги, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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