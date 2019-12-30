Мишустин отреагировал на идею "налога на богатых"

Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых". Мишустин отметил, что сейчас переход на прогрессивный налог неэффективен и неактуален. Депутат Сергей Гаврилов добавил, что сейчас в России нет среднего класса, с которого можно собирать налоги по прогрессивной статье.
Глава комитета по развитию гражданского общества Госдумы отметил, что вопрос с богатыми гражданами нужно решать большей прозрачностью и ответственностью.
Ранее мы сообщали о том, что Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы.
Видео: YouTube / БИЗНЕС Online
Обсуждение ( 0 )
приехали. начинается.. почему то даже не сомневалась. что никаких перемен к лучшему, только хуже. В каком смысле средний класс??? Им про олигархов, а они про какой то средний класс. который САМИ ЖЕ И УНИЧТОЖИЛИ!!! То есть олигархи по прежнему неприкосновенны? Красавцы. на этом можно прекращать следить за новостями, учить китайский и валить отсюда.