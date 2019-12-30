Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Заявление тогда еще кандидата в премьер-министры РФ было сделано на встрече с парламентскими фракциями.

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.

По вопросу отмены внесенных изменений в законодательство, связанных с повышением пенсионного возраста Мишустин отметил, что в этом случае лучше было бы "ничего не трогать", а разобраться, что происходит с доходами россиян.

Ранее мы узнали, что петербуржцы думают про отставку правительства и назначение Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Видео: YouTube / Совет Федерации