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Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

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Заявление тогда еще кандидата в премьер-министры РФ было сделано на встрече с парламентскими фракциями.

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста. 

По вопросу отмены внесенных изменений в законодательство, связанных с повышением пенсионного возраста Мишустин отметил, что в этом случае лучше было бы "ничего не трогать", а разобраться, что происходит с доходами россиян.

Ранее мы узнали, что петербуржцы думают про отставку правительства и назначение Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: кпрф, мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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