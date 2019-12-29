В ФНС посчитали сколько потеряет бюджет, если отменить НДФЛ для бедных

Что-то около триллиона

Эта сумма порядка одного миллиона рублей, оценили в ведомстве. Начальник аналитического управления Валерий Засько считает, что такой ход социально справедливым.

Но, по его мнению, это "принесёт копейки" и не поможет решить проблемы.

- Мое мнение: если мы хотим пиаровский ход сделать, наверное, это правильно. Ни вопроса доходов бюджета это не решает, потому что эти допдоходы будут исчисляться максимум десятком миллиардов рублей, в масштабе страны - это копейки, ни вопроса социальной справедливости. Это не развернет, не изменит картину в целом, - отметил налоговик.

По данным ФНС, годовой доход 93% работающих россиян не превышает миллиона рублей.

- По факту, у нас 28,2% получают зарплату на уровне 10 тыс. рублей в месяц, — отметил Засько.

Ранее в ФНС рассказали, что необходимо снизить страховые взносы.