В ФМБА рассказали об испытаниях препарата "Мир 19" от коронавируса

Препарат является первым антидотом к инфекции.

В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали об испытаниях препарата "Мир 19" от коронавируса. На сессии "Управление ресурсами организма в основе долгой и качественной жизни", проводимого в рамках Восточного экономического форума заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики Илья Кофиади объяснил, что данную разработку ФМБА следует считать первой, способной специфически лечить COVID-19.

При этом мы находимся на последнем этапе второй фазы клинических испытаний. Илья Кофиади, представитель ФМБА

О препарате "Мир 19" известно то, что он представляет из себя этиотропный препарат или антидот против вируса. Его работа базируется на механизме интерференции РНК. Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества - малых интерферирующих РНК и пептида – носителя.

В РФ разработаны быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 "йота" и "лямбда".

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